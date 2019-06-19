حملة اعتقالات تطال 128 عسكريا في تركيا

أنقرة ــ رويترز

أمرت السلطات التركية باعتقال 128 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من جانب أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016. وتبحث الشرطة التركية عن أكثر من نصف المشتبه بهم في إقليم إزمير الساحلي بغرب البلاد، فيما تبحث عن الباقين في 30 إقليما آخر، بحسب ما نقلته رويترز عن تقارير إعلامية تركية. ويُعتقد أن المشتبه بهم من المؤيدين لـ”غولن”، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه العقل المدبر للانقلاب المزعوم قبل 3 أعوام، فيما ينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

وكان وزير الداخلية التركي قد كشف في وقت سابق عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء للداعية التركي المقيم في واشنطن.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي غولن أية تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت نظام رجب طيب أردوغان الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.