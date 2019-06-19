“بي إن سبورتس” تسرح مئات الموظفين بعد خسائر فادحة

البلاد : وكالات

عمدت شبكة “بي إن سبورتس”، التي تتخذ من قطر مقرا لها، إلى فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن مصدر مطلع إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18% من القوى العاملة المحلية، لافتاً إلى أن هذا الرقم غير معلن.

وزعمت شبكة “بي إن سبورتس” في بيان لها إنها اتخذت بعض “القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا”، عازية السبب إلى عمليات قرصنة

وكانت محكمة فرنسية حسمت معركة قضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية “عربسات” ضد مجموعة بي إن الرياضية القطرية التي اتهمتها بجرائم قرصنة.