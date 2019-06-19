القصاص من جانٍ قتل مواطن طعنا في نجران

نجران : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ، بمنطقة نجران ، حكم القتل قصاصاً في/ علي بن نادر بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / منصور بن سالم بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.