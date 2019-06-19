الجبير: تناقضات واضحة في تقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي

البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة ترفض إخراج قضية المواطن جمال خاشقجي عن مسار العدالة في المملكة.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: «لا جديد… المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام»

وأشار إلى أن التقرير تضمن «تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».

وأضاف أن «المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية».

وشدد الجبير على أن «قيادة المملكة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية»، مبيناً أن «التحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية».

وتابع: «نؤكد أن الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة»، معبراً عن رفض بلاده بشدة «أي محاولة للمساس بقيادتها أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليها بأي شكل كان».

وأكد الجبير أن «سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه».