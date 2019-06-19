أمانة الطائف تدعو 578 مواطناً ومواطنة لتحديث بيانات المنح

الطائف : البلاد

دعت أمانة الطائف 578 مواطناً ومواطنة من الحاصلين على منح سامية منهم 329 مواطناً ومواطنة تبقى لهم مساحات لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa، .

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن إجراء القرعة الإلكترونية

للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدد، وسيكون استقبالهم على مجموعات

حيث ستُستقبل المجموعة الأولى يوم الأحد 27/ 10 /1440هـ وعددهم 185 مواطناً ومواطنة

والمجموعة الثانية يوم الاثنين 28 / 10 / 1440هـ وعددهم 200 مواطن ومواطنة

والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1440هـ وعددهم 193 مواطناً ومواطنة.