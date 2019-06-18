مقتل 13 شخصا جراء زلزال جنوب غربي الصين

بكين : وكالات

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 200 آخرون جراء زلزال ضرب إقليم سيشوان جنوب غربي الصين ، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن السلطات المحلية أن الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة تشانجنينج.

كما أفادت صحيفة الشعب الصينية بأن خمسة من المصابين على الأقل في حالة حرجة، علاوة على 16 أصيبوا بجروح خطيرة.

وألحق الزلزال أضرارا بأكثر من 10 آلاف منزل، من بينهم 73 منزلا دمروا تماما، وتضرر من الكارثة نحو 100 ألف شخص وفقا للتليفزيون الرسمي.