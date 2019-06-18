قوات أميركية إضافية للشرق الأوسط ردا على التهديد الإيراني

البلاد : وكالات

قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء ، إرسال حوالي 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، في بيان، إنه “استجابة لطلب من القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) سمحت لنحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان: “تؤكد الهجمات الإيرانية الأخيرة صحة المعلومات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي من قبل القوات الإيرانية ومجموعاتها التي تهدد أفراد الولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء المنطقة”.