الإقتصاد

بارتفاع 1.3 %

الصادرات السعودية غير النفطية للربع الأول 57.3 مليار ريال

كتبه صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1440 هـ      18 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية للربع الأول من 2019 نحو 57.3 مليار ريال.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم (الثلاثاء)  أن البيانات أظهرت ارتفاعا يقدر بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

صحيفة البلاد

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