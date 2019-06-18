الصادرات السعودية غير النفطية للربع الأول 57.3 مليار ريال

بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية للربع الأول من 2019 نحو 57.3 مليار ريال.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم (الثلاثاء) أن البيانات أظهرت ارتفاعا يقدر بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.