أمين الشرقية يوقع 6 عقود لشباب وشابات الأعمال

شالدمام-حمود الزهراني

وقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس ستة عقود للمستفيدين من مبادرة صنعة، الخاصة بشباب وشابات الأعمال، لدعم القطاعات الصناعية الخفيفة، بالتعاون مع غرفة الشرقية، وذلك بعد الفرز والتدقيق من قبل اللجان المختصة، حيث يبلغ سعر المتر الواحد لهذه المواقع ريال واحد فقط.

ويأتي توقيع هذه العقود بعد أن سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤخرا ستة عقود لمواقع استثمارية للأراضي الصناعية ضمن مشروع مبادرة «صنعة» للمستفيدين من هذه المبادرة، وذلك في ملتقى «بيبان الشرقية» الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت عنوان “للطموح فكرة وللنجاح بيبان” على أرض معارض الظهران الدولية “الظهران اكسبو”، مؤخرا.

وعقب توقيع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير هذه العقود أكد مواصلة الأمانة بالشراكة مع غرفة الشرقية، أعمال ترشيح وتوقيع وتسليم المستفيدين لـ ٢١١ موقعاً والتي تم تخصيصها في وقت سابق لشباب وشابات الأعمال، والتي تقع في أحد المخططات المعتمدة في مدينة الدمام، كأول منطقة للخدمات المساندة لمشاريع شباب وشابات الأعمال،

وذلك دعمًا وتشجيعا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة ” صنعة” والتي تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.