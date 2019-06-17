الدولية

مقتل 10 أشخاص في حرائق شمال سوريا

كتبه صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1440 هـ      17 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ فرانس برس

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 10 أشخاص على الأقل في حرائق اندلعت خلال اليومين الماضيين في حقول قمح بشمال شرق سوريا رجح مسؤولون أكراد أن تكون مفتعلة

وقال المرصد إن الضحايا، ونصفهم مدنيون، قتلوا بينما كانوا يحاولون إخماد عدد من الحرائق امتدت من شرق مدينة القامشلي حتى ريف مدينة الحسكة، اندلعت السبت ولا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الكردي كمال درباس إن الحرائق تسببت بإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.واندلعت حرائق في مناطق سورية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق البلاد.

وتبنى تنظيم داعش تنفيذ عدد منها. ودعا مسؤولون أكراد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إلى مساعدتهم للسيطرة على تلك الحرائق التي اقتربت من آبار ومحطات النفط. وقدر الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية الكردية سلمان بارودو حجم “المساحة المحترقة حتى الآن بـ 350 ألف هكتار” في محافظة الحسكة. ورجح أن تكون هذه الحرائق “مفتعلة” من جهات لم يسمها هدفها “خلق فتنة بين الناس ومحاربة الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا.

صحيفة البلاد

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