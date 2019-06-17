دعم عمل المرأة السعودية في قطاعات السياحة

الرياض – البلاد

ينظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة في مجلس الغرف السعودية عددا من ورش العمل في مقر الغرف التجارية بمناطق المملكة لنقل التجارب الناجحة لسيدات الأعمال ممن عملن في قطاعات السياحة.

وناقش المركز مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماع زيادة التعاون بين الجانبين في سبل دعم عمل المرأة في قطاعات السياحة، والفرص الوظيفية والتدريبية للمرأة في قطاع السياحة وتحديات عمل المرأة سواءً في الوظائف المتخصصة أو الاستثمارات النسائية في القطاع السياحي، وذلك بما يتناسب مع قرارات وزارة العمل، والعمل على عقد ورش عمل في الغرف التجارية للاطلاع على تجارب سيدات الاعمال في مجال قطاع السياحة وكيفية تخطي العقبات والتحديات على جميع المستويات.

ويهدف المجلس التنسيقي لعمل المرأة يهدف الى زيادة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل وتوطين الأيدي النسائية العاملة، وتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية، ودعم

وتطوير العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بعمل المرأة في القطاع الخاص، فيما يضطلع مركز تكامل بإعداد وتنفيذ والإشراف على البرامج التدريبية لرفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية الوطنية.