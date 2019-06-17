جامعة “المؤسس” تطلق اختبار الكفاءة في اللغة الصينية

جدة- البلاد

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK) برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويشرف عليه مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة وذلك بمبنى وادي جدة.

وقام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بجولة في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية وأطلع على سير الاختبارات والتي تتضمن 6 مستويات، وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية، حيث تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة تشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.

وفي ختام الجولة أثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية على الجهود المبذولة من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية والذي يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المتميزة وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.

بدوره بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .