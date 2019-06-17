 تخفيض أجور الحاويات والخدمات بميناء ينبع الصناعي

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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسب تتراوح ما بين (32 – 57.5%)، وذلك في إطار الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الهيئة لاستغلال البنية التحتية في جميع موانئ المملكة والاستخدام الأمثل لطاقتها المتاحة والفائضة، بما يخدم حركة التجارة البحرية وتشجيع وتسهيل حركة الصادرات الوطنية وتوفير البنية التحتية المناسبة لدعم الاقتصادي الوطني، تواكباً مع أهداف التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م.

كما تضمن القرار تخفيض أجور إرشاد وربط وفك وخدمات برج المراقبة البحرية بما في ذلك استخدام القاطرات واللنشات سواء لربط الحبال أو للإرشاد في حالتي القدوم والمغادرة والانتقال من رصيف لآخر داخل منطقة الميناء.

ويمتلك ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يمتلك محطة متكاملة لمناولة الحاويات تصل طاقتها إلى 460 ألف حاوية سنوياً، والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي المتميز على ساحل البحر الأحمر ويتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب ويرتبط بميناء الملك عبدالله وميناء جدة الاسلام، كما يُعد ميناء ينبع الصناعي الأكبر في المنطقة من حيث تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة، وكذلك البوابة الرئيسية لمنطقة المدينة المنورة ومشروع البحر الأحمر ونيوم.