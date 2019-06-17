بدء استقبال طلبات “الابتعاث الخارجي” لخريجي الثانوية بالعلا.. الخميس

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إعادة فتح باب التسجيل لاستقبال المرحلة الثانوية من طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث بدءًا من الخميس القادم الموافق, ولمدة عشرة أيام, حيث يمكّن البرنامج أبناء وبنات العلا من التعليم والتدريب في الخارج في المجالات التي تدعم التوجه الإستراتيجي وخطط النمو والتطوير لمحافظة العلا، بكونها متحفًا حيًّا مفتوحًا ووجهة سياحية عالمية.

وحدد برنامج الابتعاث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا 330 منحة دراسية جديدة، مما يضاعف عدد المقاعد التي أتيحت لطلاب وطالبات المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2018، ليرتفع إجمالي عدد طلاب وطالبات برنامج الابتعاث إلى 496 مبتعثًا ومبتعثة.

وستتاح الفرصة للطلاب والطالبات الذين ستنطبق عليهم الشروط ويجتازون المقابلة الشخصية ضمن برنامج الابتعاث، لدراسة تخصصات السياحة والضيافة، والتاريخ، وعلوم الآثار، والفنون وتاريخ الفنون، وتطوير المتاحف، والتصميم الحضري والعمراني، والتخطيط البيئي، والتقنيات الزراعية، وإدارة المرافق والخِدْمات البلدية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو أستراليا، وذلك بعد إضافة أستراليا لدول الابتعاث هذا العام.

وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن النتائج الإيجابية المتواصلة لبرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث تمثل “خطوة مهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا – حفظه الله – للمملكة المزدهرة بسواعد أبنائها”.

وقال سموه:” إن الهيئة الملكية ستواصل تطوير برنامج الابتعاث لتمكين شباب العلا من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم بالكامل، بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي بشكلٍ خاص، ويساهم في نمو وازدهار المملكة بشكلٍ عام.

وأضاف “نؤكد في الهيئة دائمًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الوقود الحقيقي لنجاح خطط التنمية في أي مكان، لذا فإن الاستثمار في بنات وأبناء العلا، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على النجاح بتمييز”.