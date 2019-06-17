“الشورى” يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه إيران

البلاد : متابعات
أدان مجلس الشورى و استنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي
اليوم الأثنين في بداية جلسته العادية الـ45 برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني .
وقال مجلس الشورى: السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران و استمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة
لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة .
و جدد الشورى ثقته التامة في قدرات المملكة العسكرية بكافة قطاعتها في التصدي لما تتعرض له المملكة
من عدوان بما يحفظ أمنها و مقدساتها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .
و نوه مجلس الشورى برسالة المملكة الموجهة إلى مجلس الأمن لكشف الممارسات العدائية
من قبل الميليشيات الحوثية وما تتلقاه من دعم إيراني .
وطالب مجلس الشورى المجتمع الدولي باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران و وقف دعمها لميليشيا الحوثي
لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي .
وحذر الشورى من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة
في استهداف ناقلات النفط
و اعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن إمدادات الطاقة في العالم .
و دعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة
دون مزيد من التوترفي هذه المنطقة الحساسة من العالم وحماية الملاحة البحرية .