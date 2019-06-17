“الشورى” يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه إيران

البلاد : متابعات

أدان مجلس الشورى و استنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي

اليوم الأثنين في بداية جلسته العادية الـ45 برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني .

وقال مجلس الشورى: السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران و استمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة

لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة .

و جدد الشورى ثقته التامة في قدرات المملكة العسكرية بكافة قطاعتها في التصدي لما تتعرض له المملكة

من عدوان بما يحفظ أمنها و مقدساتها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

و نوه مجلس الشورى برسالة المملكة الموجهة إلى مجلس الأمن لكشف الممارسات العدائية

من قبل الميليشيات الحوثية وما تتلقاه من دعم إيراني .

وطالب مجلس الشورى المجتمع الدولي باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران و وقف دعمها لميليشيا الحوثي

لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي .

وحذر الشورى من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة

في استهداف ناقلات النفط

و اعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن إمدادات الطاقة في العالم .

و دعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة

دون مزيد من التوترفي هذه المنطقة الحساسة من العالم وحماية الملاحة البحرية .