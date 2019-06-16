10 حدائق بالدمام مصممة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

الدمام ــ حمود الزهراني

تقوم أمانة المنطقة الشرقية حاليا بأعمال إنشاء ثلاث حدائق بالدمام من أصل 10 حدائق تعتزم الأمانة إنشاؤها.

وتشمل أعمال الإنشاءات حدائق الواحة على مساحة 1315 مترا مربعا وحديقة الشعلة بمساحة 1821 مترا مربعا، وحديقة الفرسان بمساحة 1611 مترا مربعا في غرب الدمام، وسيراعى في تصميمها دمج ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة منها.



وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن باقي الحدائق السبع التي تعتزم الامانة تنفيذها ستتوزع في شرق الدمام وهي حديقة المتنزه بمساحة 10150 مترا مربعا، و حديقة النورس بمساحة 3907 مترا مربعا،

وفي غرب الدمام سيتم إنشاء حديقة طيبة بمساحة 3635مترا مربعا، وفي وسط الدمام سيتم إنشاء حديقة العزيزية بمساحة 3242 مترا مربعاِ، و حديقة العنود بمساحة 3475 مترا مربعا، وحديقة المحمدية بمساحة 1875 مترا مربعا، وحديقة الجلوية بمساحة 1634 مترا مربعا ، حيث تسعى أمانة المنطقة الشرقية لتجهيز هذه الحدائق العشر بشكل كامل حتى يتم الاستفادة منها من قبل المرتادين.