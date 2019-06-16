ولي العهد: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

البلاد : متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

وقال سموه، في حواره لصحيفة «الشرق الأوسط»: «لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية».

كما اعتبر سموه أن “النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان” .

وفي ما يتعلق بالسودان، قال:” يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.”