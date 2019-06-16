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ولي العهد: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time12 / شوال / 1440 هـ      16 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

وقال سموه، في حواره لصحيفة «الشرق الأوسط»: «لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية».

كما اعتبر سموه أن “النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان” .

وفي ما يتعلق بالسودان، قال:” يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.”

ابراهيم عبد الغفار

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