مهرجان البصر يستهوي الجمهور بـالمشغولات اليدوية

بريدة ــ البلاد

شهد مهرجان البصر مساء أمس الأول , توافد الاف الزوار من منطقة القصيم وخارجها للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات ثقافية واجتماعية وتوعوية تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، في مؤشر حقيقي على أن المهرجان يتجه نحو تسجيل رقم قياسي في أعداد الزوار، على مستوى مهرجانات المملكة، وذلك بحديقة الأمير فيصل بن مشعل ببريدة.

ووسط أكثر من 50 فعالية جديدة تواكب تطلعات الزوار نجد علامات الرضى والقبول لديهم بمختلف اهتماماتهم وتطلعاتهم، بمشاركة الأسر المنتجة والشباب والفتيات، من خلال إعداد المأكولات الشعبية والمشغولات والمصنوعات اليدوية، والأطعمة الحديثة من خلال المطاعم المتنقلة المنتشرة في جنبات المهرجان.

كما لم يُغفِل القائمون على المهرجان ضرورة إيجاد مساحة مثالية وهادفة لألعاب الأطفال لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم بقالب هادف وجذاب يرضى طموحهم وشغفهم، وعلى الجانب الآخر خصص المهرجان معرضاً وطنياً يحوي صوراً فوتوغرافية هادفة وذات أبعاد مختلفة، وخيمة للسيرك، وساحة أخرى للتراث.