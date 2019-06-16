فتح المرحلة الثانية من الابتعاث لتمكين «أبناء وبنات العلا»

البلاد : متابعات

كشف محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان لتمكين أبناء وبنات العلا.

وذكر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد “تنفيذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة @RCU_SA في تمكين أبناء وبنات العلا، نفتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث لدراسة 9 تخصصات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.. بناء الإنسان وتطويره جوهر رؤية 2030”.