المحليات

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد

فتح المرحلة الثانية من الابتعاث لتمكين «أبناء وبنات العلا»

كتبه صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1440 هـ      16 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشف محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان لتمكين أبناء وبنات العلا.

وذكر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد “تنفيذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة @RCU_SA في تمكين أبناء وبنات العلا، نفتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث لدراسة 9 تخصصات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.. بناء الإنسان وتطويره جوهر رؤية 2030”.

صحيفة البلاد

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