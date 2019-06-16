ساري مدربا ليوفنتوس

البلاد : وكالات

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً له بعقد لثلاثة أعوام، بعد موسم أمضاه مع تشلسي الإنجليزي قاده خلاله إلى لقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وأكد يوفنتوس المتوج بطلاً لإيطاليا في المواسم الثمانية المنصرمة، أن ساري (60 عاماً) المدرب السابق لنابولي، سيعود إلى بلاده من بوابة نادي تورينو، حيث سيخلف ماسيمليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المنصرم بعدما قاده إلى لقب الدوري الإيطالي خمس مرات توالياً.

واختير ساري أفضل مدرب في إيطاليا لموسم 2015-2016، علماً بأنه قاد نابولي إلى الحلول وصيفا ليوفنتوس مرتين في نسختي (2016 و2018).