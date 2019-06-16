إمارة عسير :إغلاق احترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز

أبها – مرعي عسيري

تجري حاليا الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع الفعاليات المصاحبة لموسم صيف السودة والذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مبادرة مواسم السعودية 2019م .

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أنه وكأحد الإجراءات الاحترازية التي تهدف لتحقيق السلامة والأمان لمرتادي وزائري منتزهات السودة فقد شرعت الإمارة في الإغلاق المحدود لبعض المواقع بمنتزة الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر ذي القعدة المقبل حيث تنطلق أعمال الانشاءات والصيانة والتجهيزات لمواقع فعاليات موسم صيف السودة لهذا العام. وأضاف أن موسم صيف السودة سيقام خلال شهر ذو الحجة القادم 1440 مشيراً إلى أن إجمالي المساحة التي ستغلق مؤقتاً حوالي 2.25 كيلو متر مربع، مع إتاحة كامل المواقع الآخرى والمنتزهات لتبقى مفتوحة للزوار.

ودعا المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير الجميع إلى التعاون في سبيل إنجاح الأعمال الميدانية استعداداً لإطلاق صيف السودة؛ مقدماً الاعتذار والشكر لضيوف المنطقة وزوارها وأهاليها الكرام على تعاونهم.

يشار إلى أن موسم السودة سيصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ وترفيهية؛ وثقافية؛ وموسيقية، ويأتي أعتماد موسم السودة ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به منتزهات السودة في عسير من مقومات طبيعية خلابة بين جمال غابات السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة؛ وإضافة لمقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية، فإن جبل السودة يُعد أعلى نقطة فوق سطح البحر في المملكة.