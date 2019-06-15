عرض أكبر طائرة فى العالم للبيع.. سعر خرافي!

البلاد : متابعات

تستعد شركة “فولكان” القابضة الأمريكية، لطرح أكبر طائرة فى العالم للبيع بعد أن أمضت رحلة واحدة بنجاح

ومن المقرر أن تعرض الطائرة بسعر 400 مليون دولار ، ويشمل السعر ملكية الطائرة، وكذلك الملكية الفكرية لها

بالإضافة إلى مرافقها، وفقا لـ”سكاى نيوز”.

ويبلغ طول الطائرة من الجناج إلى الجناح 117 مترا، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة، وطارت للمرة الأولى

فى أبريل الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير، وحلقت الطائرة العملاقة لأكثر من ساعتين قبل الهبوط بنجاح.

وتعد الطائرة الأكبر فى العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوى المسافة بين جناحيها طول ملعب كرة قدم أمريكية تقريبا.