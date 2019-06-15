سابك: أضخم مشروع لإنتاج الإيثان

الرياض – البلاد

تبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة إكسون موبيل، تشييد مصنع للبتروكيماويات بقيمة 9 مليارات دولار بتكساس في الربع الثالث من هذا العام، وسيكون لديه أكبر طاقة لإنتاج الإيثان في العالم.

وأوضحت الشركتان في بيان، أن المشروع المشترك، الذي تملك فيه كل منهما حصة قدرها 50%، والمعروف باسم (جلف كوست جروث فينشرز) سيكون لديه القدرة على إنتاج 1.8 مليون طن سنويا، وسيضم وحدة لأحادي ايثيلين الجلايكول، ووحدتين للبولي إيثيلين.

ومن المتوقع أن يدخل المشروع، الواقع شمالي كوربوس كريستي، مرحلة التشغيل بحلول عام 2022.

وقالت الشركتان: إنه من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 600 وظيفة دائمة، وسينتج مواد أساسية لتصنيع منتجات استهلاكية متنوعة مثل أنظمة التبريد بالسيارات والتغليف ومواد البناء.