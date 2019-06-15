جامعة الطائف تنظم دورات تدريبية صيفية للمعلمين والمعلمات

الطائف: واس

تنظم جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، خلال إجازة الصيف للعام الدراسي الحالي، مجموعة من الدورات التدريبية لمعلمي ومعلمات التعليم العام، لمدة أربعة أسابيع، تبدأ في الرابع من ذي القعدة المقبل.

وتشمل الدورات التدريبية مجالات البحث العلمي وتوظيفه في الميدان التربوي، وتدريس العلوم والرياضيات وفق التوجهات الحديثة، إضافة إلى أساليب دعم السلوك الإيجابي لدى المتعلمين، وغيرها من الدورات الموجهة للمعلمين في مختلف الاختصاصات.

وأوضح عميد كلية التربية في جامعة الطائف الدكتور بكر بن عبدالباسط بكر كمال، أن الدورات التدريبية للمعلمين تعقد في سياق تكامل الجهود بين الجامعة ووزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة معرفياً وتربوياً للقيام بأدواره في تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم.

وأكد الدكتور كمال حرص كلية التربية بجامعة الطائف على أن تكون هذه البرامج ذا طبيعة تطبيقية، يرتبط محتواها باستراتيجيات التعليم والتعلم، وإكساب المعلم مهارات البحث الإجرائي، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التعليم، بما يحقق الارتقاء بعمليتي التعليم والتعلم.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية للمعلمين ستعقد بمقر كلية التربية، فيما ستعقد الدورات الخاصة بالمعلمات في مقر شطر الطالبات بالحوية، ويمكن الالتحاق بها عبر رابط التسجيل الخاص ببرنامج التدريب الصيفي: (https://str.t4edu.com).