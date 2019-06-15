السودان.. محاكمة البشير تبدأ الاسبوع القادم

الخرطوم : وكالات

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد اليوم (السبت) أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال أحمد للصحافيين إن «الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم «الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحرّي فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل».

وكانت النيابة العامة في السودان، قد وجهت أول من أمس (الخميس) للبشير اتهامات الفساد في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت في بيان «اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال».