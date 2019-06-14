ترامب: الاعتداء على ناقلتي النفط “يحمل بصمات إيران”

واشنطن : وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إن الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عُمان “يحمل بصمات” إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره “البنتاجون”.

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” إن “ايران قامت بهذا الأمر”، مضيفاً: “نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران”.

وتابع أن «مضيق هرمز لم يغلق في أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عُمان، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلاً»، ورداً على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً، قال ترامب: «سنرى»، وجدد تعهده بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.