الهند تقترح عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب

بشكيك : واس

اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب.

وقال مودي، في كلمته أمام القمة: “لقد زرت سريلانكا الأحد الماضي، وزرت الكنيسة، ورأيت آثار العمل الإرهابي الذي وقع في ذلك المكان​​​. إنه أمر فظيع، لذلك ينبغي على جميع القوى الإنسانية في بلادنا أن تتحد لمحاربة الإرهاب، ويجب على الدول التي تدعم وتمول الإرهاب تحمل المسؤولية”.

وأضاف أن الهند تدعو لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب. هذا وتعقد قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يومي 13-14 يونيو 2019، في عاصمة قرغيزستان بشكيك، حيث تترأس قرغيزستان هذا العام منظمة شنغهاي للتعاون.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفي 2017، حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة بالمنظمة.