الكونغرس يدعو لمعاقبة إيران بسبب هجمات خليج عمان

البلاد : وكالات

دعا السيناتور ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى تكثيف الضغوط وفرض عقوبات جديدة على إيران ، بعد تورطها بهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان وفقاً لـ”العربية”.

وأكد غراهام في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن “هذه الهجمات تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وحرية الملاحة”.

وقال غراهام: “إنني أقدر تقديرا كبيرا قيام إدارة ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو بإعلان وقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع في خليج عمان”.

وأضاف: “عندما تتعامل مع دولة مارقة مثل إيران واستفزازاتها المتصاعدة، يجب أن نرسل إشارة واضحة لا لبس فيها أن أفعالهم غير مقبولة. آمل أن تأتي إدارة ترمب إلى الكونغرس وتزيد من ضغط العقوبات على النظام الإيراني”.

وعلق السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، على إعلان بومبيو بالقول إنه “ليس فقط المعلومات الاستخباراتية هي التي تظهر أن إيران كانت وراء هجمات الخليج، إنما الحس السليم كذلك”.

وأضاف: “إنها حقيقة أن بحرية الحرس الثوري هي فقط من تستطيع القيام بهكذا هجمات”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد حمّل إيران مسؤولية الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان، وقال إنها جزء من حملة إيرانية لتصعيد التوتر في المنطقة.

واعتبر بومبيو في مؤتمر صحافي، الخميس، أن الهجمات تنفيذ لتهديدات إيران المتصاعدة في الفترة الأخيرة لإرباك أسواق الطاقة واستهداف إمدادات النفط.