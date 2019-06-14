الصحفيون العرب والأفارقة ينددون بهجوم الحوثيين على مطار أبها

لوزان ــ جدة ــ البلاد

نددت الشبكة الدولية للصحفيين العرب والافارقة بالهجوم الصاروخي على صالة المسافرين بمطار أبها الدولي والذي تبنته المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

واعتبرت الشبكة في بيان تلقت “البلاد” نسخة منه، إن هذا العمل الإرهابي الدنيء يعكس مواصلة إيران لاستهداف المدنيين في المملكة عبر مد الحوثي الارهابية بأنواع السلاح.

وشدد البيان على ادانة الشبكة هذا العمل الاجرامي الجبان الذي استهدف مواطنين ابرياء واعتبره تعدياً سافراً على سيادة دولة لها وزنها في بالمنطقة والعالم.

ودعا البيان المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه نظام طهران، ووقف انشطة الجماعات الارهابية التي يمولها نظام طهران الساعي الى إدخال منطقة الشرق الاوسط في أتون الأزمات والحروب.