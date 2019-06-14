الإطاحة بجانٍ سرق مركبة بداخلها طفل في الطائف

البلاد : متابعات

ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة اليوم (الجمعة) القبض على مواطن سرق مركبة بداخلها طفل يبلغ من العمر 3 أعوام في محافظة الطائف.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن شرطة الطائف تلقت بلاغاً صباح اليوم يفيد بتعرض سيارة من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره 3 سنوات.

وأضاف أنه على الفور تم الشروع في التحري والبحث عنها، ما أسفر عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل إحدى المحطات وداخلها الطفل بصحة جيدة، وهروب الجاني، وبتكثيف البحث عنه تم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.