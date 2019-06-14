الإطاحة بتنظيم إجرامي سرق 60 مركبة بالرياض

البلاد : متابعات

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 9 متهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًّا لسرقة المركبات الحديثة المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على 9 متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

وأوضح أن المقبوض عليهم أقروا بسرقة 60 مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، وتم بحوزتهم ضبط 17 مركبة مسروقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.