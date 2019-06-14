استمرار تسليم “الفلل الجاهزة” في 20 مشروعاً ضمن مشاريع “سكني”

البلاد : متابعات

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من المشاريع المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر مايو الماضي في نحو 20 مشروعاً تتوزع في 7 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، الدوادمي، ثادق، شقراء، العيينة، والمجمعة، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن.

كما شمل التسليم مشروعين في منطقة القصيم، هما (إسكان رياض الخبراء، وإسكان عنيزة)، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، بالإضافة لثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً تضم فللاً بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت عن إضافة مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، جميعها ضمن برنامج “سكني” التي أطلقت خلال عام 2017م.

وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط

https://sakani.housing.sa/projects-map.