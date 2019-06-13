ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية

مانيلا ـ وكالات

استطاعت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى غازيني كريستيانا غانادوس أن تتوج بلقب ملكة جمال الفلبين للعام الماضي بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى.

وتنحدر غازيني من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه لكنها عبرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.

والفتاة عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاما، من مواليد مدينة دابيتان، انتقلت في عمر الخمس سنوات إلى مدينة تاليساي، حيث بدأت مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخرجت من جامعة سان خوسيه وتخصصت في السياحة.

وأعربت غانادوس عن فخرها بأصولها العربية، واختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في أبريل الماضي.