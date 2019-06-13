قطر تسحب أموالها من بورصة اسطنبول

البلاد : متابعات

لفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري في بورصة إسطنبول الأنظار. وقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31 بالمئة.

وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين في الخروج.

وبناء على بيانات وكالة السجل المركزي، فقد لفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري في بورصة إسطنبول الأنظار.

وقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31 بالمئة. وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية.

ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين في الخروج.

كانت تبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في شهر ديسمبر 14 مليار و745 مليون ليرة

ولكن تراجعت في شهر مايو إلى 10 مليار و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31 بالمئة.