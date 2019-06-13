عبدالعزيز بن تركي الفيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

البلاد : متابعات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم بمكتبه في جدة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بأنطونيو سبينوس، ثم جرت مناقشة العديد من الجوانب الرياضية المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها وانتشارها في المنطقة، والتأكيد على التعاون المشترك في المنافسات والبرامج التي يقيمها وينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وضرورة استمرار التواصل والعمل من أجل إنجاحها، بما يسهم في تنظيم وإقامة العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية في رياضة الكاراتيه.

حضر اللقاء كل من نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر الرزوقي ، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف ، ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للكاراتيه وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي الدكتور إبراهيم القناص ، ونائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي وأمين عام الاتحاد الإماراتي للعبة راشد آل علي ونائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة اللجنة التنظيمية الخليجية إبراهيم الدرع ، والمدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه محمد عباس أحمد.