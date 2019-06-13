الأخيره

خطوة عسير تدشن صيف بلقرن

كتبه صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1440 هـ      13 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها ـ مرعي عسيري

يبدو أن صيف بلقرن تحت شعار ” مرحبا ألف ” سيكون مغايرا هذا العام من حيث التنظيم والعروض ، وسوف يتضمن حزمة من الفنون الشعبية مثل خطوة عسير والخبيتي ، فضلا عن العروض الخاصة بالأطعمة الشعبية والعسل الحر .

يذكر أن فعاليات صيف بلقرن انطلقت أمس واشتملت الأنشطة على حفل تحت زخات المطر تخللته بعض الفنون الشعبية والعروض المرئية، إضافة إلى أوبريت وطني .

وقال رئيس بلدية بلقرن المهندس عبد الله بن دلبوح، في كلمة له أن بلدية المحافظة حرصت على تفعيل مبادرة حسن الوفادة، التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

صحيفة البلاد

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