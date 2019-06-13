خطوة عسير تدشن صيف بلقرن

أبها ـ مرعي عسيري

يبدو أن صيف بلقرن تحت شعار ” مرحبا ألف ” سيكون مغايرا هذا العام من حيث التنظيم والعروض ، وسوف يتضمن حزمة من الفنون الشعبية مثل خطوة عسير والخبيتي ، فضلا عن العروض الخاصة بالأطعمة الشعبية والعسل الحر .

يذكر أن فعاليات صيف بلقرن انطلقت أمس واشتملت الأنشطة على حفل تحت زخات المطر تخللته بعض الفنون الشعبية والعروض المرئية، إضافة إلى أوبريت وطني .

وقال رئيس بلدية بلقرن المهندس عبد الله بن دلبوح، في كلمة له أن بلدية المحافظة حرصت على تفعيل مبادرة حسن الوفادة، التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.