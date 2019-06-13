النيابة العامة السودانية تتهم البشير بالفساد وغسل الأموال

الخرطوم : وكالات

وجهت النيابة العامة في السودان يوم الخميس للرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات الفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأعلنت النيابة في بيان ”اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال“.

وفي أبريل الماضي، بدأ النائب العام السوداني التحقيق مع عمر البشير بشأن غسيل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملات الصعبة داخل منزله دون سند قانوني، تصل قيمتها إلى أكثر من 113 مليون دولار.