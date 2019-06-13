السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج

البلاد : متابعات

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, استعداد الرئاسة التام لاستقبال موسم الحج لهذا العام, وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله -.

ونوّه معاليه بالدور الكبير للاهتمام والعناية والمتابعة الحثيثة التي يجده الحرمان الشريفان من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.