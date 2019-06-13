الإنسان يبتلع 250 غرامًا من البلاستيك سنويًا

لندن ــ وكالات

أظهرت دراسة صحية حديثة، أن الشخص العادي يتناول نحو 2000 من جزيئات البلاستيك كل أسبوع، أي ما يعادل وزن بطاقة ائتمان، وتعد مياه الشرب هي أكبر مصدر لتلك الجزيئات.

وذكر تقرير تابع لجامعة ”نيوكاسل“ في بريطانيا، أن الناس في جميع أنحاء العالم يبتلعون نحو خمسة جرامات من البلاستيك المصغر في الأسبوع، أو حوالي 250 غرامًا سنويًا.

وجمعت الدراسة الممولة من الصندوق العالمي للطبيعة، بيانات من أكثر من 50 دراسة حول تناول المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن خمسة ملليمترات، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتعد مياه الشرب أكبر مصدر لها، إذ توجد الجزيئات البلاستيكية في زجاجات المياه والصنابير، والمياه السطحية، والجوفية، في جميع أنحاء العالم، كما تسجل المواد الاستهلاكية كالمحار والبيرة والملح باحتوائها على أعلى مستويات البلاستيك المسجلة.

ويقول المدير العام لصندوق الطبيعة العالمي، ماركو لامبيرتيني: ”إن النتائج يجب أن تكون بمثابة دعوة للحكومات للاستيقاظ“.

وأوضح في بيان، ”ليس فقط تلويث البلاستيك للمحيطات والمجاري المائية لدينا وقتل الحياة البحرية، فهذا الأمر يطولنا جميعًا، إذ لا يمكننا الهروب من استهلاك البلاستيك“.