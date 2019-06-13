استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان

البلاد : وكالات

قالت البحرية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بهجوم في بحر عُمان، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن “ترايد وندز” القول إن ناقلة نفط نرويجية أصيبت في الحادث، وأن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان، بحسب مصدر بالشحن البحري.

وكانت وكالة “رويترز” قد أوردت أنباء بإصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان.

كما نقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

وكانت هيئة السلامة البحرية البريطانية حذرت من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي “الحذر الشديد” وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية الأميركية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل.

وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، في وقت سابق، إن قيادته على “علم” بوقوع حادث في المنطقة. ورفض الإفصاح عن المزيد. وقال لـ”أسوشيتد برس”: “نحن نعمل على الحصول على تفاصيل”.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من تعرض أربع سفن، منها ناقلتا نفط سعوديتان, لأعمال تخريب، في عملية قالت الولايات المتحدة إنها هجوم إيراني تم باستخدام ألغام بحرية. وقد نفت إيران هذا الاتهام.

وعلى خلفية حادث اليوم، قفز سعر خام برنت بـ5ر4% ووصل إلى 67ر61 دولارا للبرميل عند الساعة 1055 في دبي