مدني الرياض: لا صحة لتأخرنا في احتواء حريق الورود

الرياض ــ البلاد

فندت إدارة الدفاع المدني بالرياض ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أن فرق الإطفاء تأخرت في مباشرة حريق في شقة بعمارة سكنية بحي الورود ، لافتة إلى أن فرق الإطفاء وصلت للموقع بعد 9 دقائق من تلقيها بلاغ عن الحريق .

وقال نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض ‎الرائد محمد عيد العتيبي بأن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت أن سبب الحريق تماسّ كهربائي في سلك المكيف.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تضمن ادّعاءات إحدى الممثلات بتأخر وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحريق.