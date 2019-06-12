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مدني الرياض: لا صحة لتأخرنا في احتواء حريق الورود

كتبه صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1440 هـ      12 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد

فندت إدارة الدفاع المدني بالرياض ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أن فرق الإطفاء تأخرت في مباشرة حريق في شقة بعمارة سكنية بحي الورود ، لافتة إلى أن فرق الإطفاء وصلت للموقع بعد 9 دقائق من تلقيها بلاغ عن الحريق .

وقال نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض ‎الرائد محمد عيد العتيبي بأن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت أن سبب الحريق تماسّ كهربائي في سلك المكيف.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تضمن ادّعاءات إحدى الممثلات بتأخر وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحريق.

صحيفة البلاد

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