مانشستر يونايتد يتعاقد مع دانييل جيمس

البلاد : وكالات

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع الويلزي دانييل جيمس جناح فريق سوانسي سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وانتقل جيمس -21 عاماً- لصفوف يونايتد بعقد لمدة خمسة أعوام، ليصبح أول لاعب ينضم للفريق منذ تولي المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، الذي تولى قيادة مانشستر يونايتد خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.

وأبدى سولسكاير سعادته بالتعاقد مع جيمس، حيث قال إنه “جناح شاب مثير، يمتلك الكثير من المهارات والرؤية والسرعة الاستثنائية والحماس للعب”.

أضاف سولسكاير أن “جيمس قضى موسماً رائعاً مع سوانسي سيتي ولديه كل الصفات اللازمة ليصبح لاعباً في مانشستر يونايتد”.

ولعب جيمس 38 مباراة مع سوانسي في تشامبيون شيب (الدرجة الأولى الإنجليزي) خلال الموسم المنصرم، حيث سجل خلالها ستة أهداف.

وخاض اللاعب الشاب أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده ويلز، حيث شارك في القائمة الأساسية للفريق في المباراة التي خسرها 1-2 أمام نظيره الكرواتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم السبت الماضي.