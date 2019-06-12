ترمب: إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم

واشنطن : وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأميركية.

وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم، مشيراً إلى أنه يتمني أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة في وقت سابق اليوم الأربعاء على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة. الشركة “منابع ثروة الجنوب”، وكل من مكي كاظم عبد الحميد ومحمد حسين صالح الحسيني متهمان بتهريب أسلحة يقدر ثمنها بمئات المليارات من الدولارات، وتسليمها لميليشيات عراقية، في مخالفة للعقوبات الأميركية.