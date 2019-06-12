الحوثي يجدد قصف الحديدة .. والتحالف يستهدف المليشيات شمالي حجة

جدة ــ واس / عدن ــ وكالات

مواصلة لمسلسل خروقاتها المستمرة لقرار وقف إطلاق النار، كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة نقلا عن مصادر عسكرية أن الميليشيات أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين.

وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها، واستهدفت الميليشيات ضمن حملة تصعيدها مواقع قوات المقاومة المشتركة في شمالي مديرية حيس وشرقي مديرية الدريهمي ومدينة الصال.

وفى سياق متصل كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات المليشيا الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أسفرت الغارات عن تدمير عربات تابعة للمليشيات تقل إحداها عددا من عناصر المليشيات جنوبي قرية “الخادمة” بمديرية عبس بالمحافظة.

وتأتي هذه الغارات تزامناً مع تحركات تقوم بها المليشيا في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.

إلى ذلك، واصلت القوات المشتركة تقدمها في جبهات القتال في محافظة الضالع بعد معارك سقط فيها عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشات الحوثي

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة سيطرت على منطقة “شخب الغربية” بالكامل، وتمكنت من التوغل وتأمين الأطراف الشرقية والجنوبية لمنطقة الزُبَيريَات، والسيطرة على منطقة القَفلَة ومنطقة باب غلق شمال غرب شخب بمديرية قعطبة شمالي الضالع.

وبحسب المصادر، فإنه وبعد هذ التقدم أصبحت قرى سُليم والزَمعَري وحُمان وهجار وشليل والحَسَاحَس والزُبيريات (الأرياف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الفاخر) تحت مرمى نيران القوات المشتركة ورجال المقاومة في مريس من اتجاه جبل صامح وقيعان شخب وباب غلق. كما أضحى أول طريق استراتيجي يربط الفاخر بالعود عن طريق سائلة (شليل-هجار) تحت مرمى نيران القوات المشتركة.