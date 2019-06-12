متابعات

إغلاق احترازي لبعض مواقع متنزه الملك عبد العزيز في عسير

كتبه ولاء بارحيمaccess_time8 / شوال / 1440 هـ      12 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
شعار إمارة منطقة عسير

البلاد : متابعات

أعلنت إمارة عسير اليوم الإربعاء ، إغلاق احترازي لبعض المواقع بمنتزه الملك عبد العزيز

ولمدة 45 يوماً ابتدأً من يوم الأحد 13 شوال وحتى نهاية شهر ذي القعدة المقبل .

وذكرت الإمارة ان سبب الاغلاق إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم صيف السودة .

يذكر أن صيف السودة تم اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به منتزهات سودة عسيرمن مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز .

وأضافت الإمارة أن موسم صيف السودة  سيصاحبه فعاليات متنوعة ، رياضية ، ترفيهية ، ثقافية .

ولاء بارحيم

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