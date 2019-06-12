أمير القصيم يثمن النتائج الإيجابية للتوطين في المنطقة

بريدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين في منطقة القصيم في مكتبه اليوم، وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان وأعضاء اللجنة،و اطلع سموه خلال الاستقبال على نشرة سوق العمل السعودي للربع الأول من العام 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وثمن سموه النتائج الإيجابية للتوطين في المنطقة، نظير الجهود المبذولة لفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة، كما شكر سموه القطاع الخاص على تجاوبه مع جهود التوطين في المنطقة.

وأكد استمرارية جهود التوطين في المنطقة، وإيجاد فرص عمل للرجال والنساء بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م .