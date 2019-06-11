3 ملايين طالب بالولايات المتحدة ليس لديهم شبكة انترنت منزلي

القاهرة – هاشم الهاشم

على الرغم من كون الولايات المتحدة الأمريكية مسقط رأس شركات التكنولوجيا العالمية ، ويكفي وجود شركة “مايكروسوفت” بها إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت النقاب عن أن 18% من الطلاب الأمريكيين ليس لديهم شبكة انترنت منزلى.

وبحسب الدراسة التى نشرتها صحيفة ” واشنطن بوست” فإنه بناء على تحليل لبيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة فإن هناك 3 ملايين طالب أمريكى ليست لديهم شبكات انترنت وبالتالى لا يتمكنون من تحصيل دروسهم المنزلية .

وأشارت الدراسة إلى أن المناطق التعليمية والحكومات المحلية وغيرها حاولت المساعدة، حيث قامت بتثبيت الإنترنت اللاسلكي في الحافلات وبعض النقاط المعينة في مختلف أنحاء الولايات لمساعدة الطلاب على أداء الواجبات المنزلية ، مشيرة إلى أن بعض الطلاب يؤدون واجباتهم في مواقف السيارات بالمدارس أو المكتبات أو المطاعم.. أينما وجدوا إشارة إنترنت.

وقالت الدراسة أن هذا الموقف يتسبب في حدوث فجوة في تحصيل المواد الدراسية، لأن الطلاب الذين يستخدمون الإنترنت المنزلي يسجلون باستمرار نتائج أعلى في القراءة والرياضيات والعلوم.

وأوضحت الدراسة أن معظم الطلاب الذين يحرمون من الإنترنت في المنازل، هم من أصحاب البشرة السمراء أو الأسر منخفضة الدخل أو في أسر ذات مستويات تعليم أبوي أقل ، مضيفة أن ثلث الأسر في مدينة “مابين” بولاية مسيسيبي على سبيل المثال ليس لديها أجهزة كمبيوتر، وان نصفها تقريبا بدون إنترنت.