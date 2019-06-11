واشنطن: نسعى مع الشركاء لتحقيق السلام في السودان

واشنطن : وكالات

قالت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني.

وأضافت الخارجية الأميركية أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه.

وسيتوجه مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، في خلال الأسبوع الجاري إلى السودان، حيث يلتقي المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وسيطالب المسؤول الأميركي بوقف الاعتداءات على المدنيين، وحث الأطراف على العمل لخلق جوّ يسمح بالعودة للحوار.

ونقلت “العربية” عن مصادر المجلس العسكري الانتقالي، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير.