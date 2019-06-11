7 دول تملك أكبر احتياطي من الذهب في العالم .. تعرّف عليها

البلاد : وكالات

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قائمة تكشف أكبر احتياطات للذهب في العالم.

ويعود المعدن النفيس، الذي استخدمه الكثيرون كملاذ آمن لآلاف السنين، مرة أخرى للظهور مع تزايد الأزمات الجيوسياسية، بحسب سكاي نيوز.

ومع أن الاعتقاد السائد أن صندوق النقد الدولي يمتلك الاحتياطي الأكبر من الذهب نظراً لأهميته في اقتصاديات الكثير من الدول، إلا أن هذه الهيئة الدولية تحتل المركز الثالث بعد ألمانيا الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر القائمة كما يلي.

7 ـ الصين (1885 طنا).

6 ـ روسيا ( 2168 طنا).

5 ـ فرنسا (2436 طنا).

4 ـ إيطاليا (2451 طنا).

3 ـ صندوق النقد الدولي (2814 طنا).

2 ـ ألمانيا (3369 طنا).

1 ـ الولايات المتحدة الأمريكية (8133 طنا).