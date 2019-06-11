خرائط جوجل تستحدث ميزة جديدة للتنبيه بمناطق الكوارث الطبيعية

القاهرة – البلاد

استحدثت شركة جوجل عبر تطبيقها GOOGLE MAP ميزة جديدة تتمثل فى إصدار تنبيهات للمواقع والمناطق التي تتعرض لحوادث أو كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول وغيرها، لكى يكون المستخدم على درجة كبيرة من الحيطة والحذر قبل الوصول لتلك المناطق.

وبحسب موقع “تكتو تيك” الأمريكى المتخصص فى الشؤون التقنية فإن من خلال هذه الميزة سيتمكن المستخدم عند القيادة من الوصول لطرق أمانة بعيدة عن تلك المناطق التى تتعرض للكوارث.

ومن المقرر أن تبدأ الميزة الجديدة في الانطلاق من خلال تحديث خرائط جوجل على منصتى الأندوريد وios خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون مدينة باتنا” الهندية أول مدينة فى العالم سيكون متوفر لديها التحديث ، وفى نهاية الشهر المقبل ستكون الميزة متاحة لكل دول العالم المستخدمة للتحديث الجديد.